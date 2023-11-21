Агафья Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.04.1920 ст.
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Васильев
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1868 ст.
Бракосочетание
03.11.1868 ст.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Павлова Татьяна Борисова
Отец ребёнка: Павлов Борис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Александр Борисович
Отец ребёнка: Павлов Борис Иванович
Смерть
08.04.1920 ст.