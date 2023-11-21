Агафья Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агафья Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.04.1920 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Васильев

Мать: не указана

Бракосочетание
03.11.1868 ст.

Муж: Павлов Борис Иванович

Бракосочетание
03.11.1868 ст.

Муж: Павлов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Павлова Татьяна Борисова

Отец ребёнка: Павлов Борис Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Александр Борисович

Отец ребёнка: Павлов Борис Иванович

Смерть
08.04.1920 ст.
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