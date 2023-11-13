Малых Иван Елисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Малых Елисей Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Малых Демид Иванович
Мать ребёнка: Малых Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Малых Василиса Алексеевна
Рождение ребёнка
1886
Мать ребёнка: Малых Василиса Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно