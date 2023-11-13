Малых Иван Елисеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малых Иван Елисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Малых Елисей Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Сын: Малых Демид Иванович

Мать ребёнка: Малых Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1883

Сын: Малых Максим Иванович

Мать ребёнка: Малых Василиса Алексеевна

Рождение ребёнка
1886

Сын: Малых Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Малых Василиса Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малых Василиса Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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