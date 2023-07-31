Воробьёва (Воробьёва) Варвара Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1905
Сын: Воробьёв Михаил Стефанович
Отец ребёнка: Воробьёв Стефан
Рождение ребёнка
1909
Сын: Воробьёв Александр Стефанович
Отец ребёнка: Воробьёв Стефан
Рождение ребёнка
1912
Сын: Воробьёв Георгий Стефанович
Отец ребёнка: Воробьёв Стефан
Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1914
Сын: Воробьев Николай Стефанович
Отец ребёнка: Воробьёв Стефан
Рождение ребёнка
02.09.1918
Отец ребёнка: Воробьёв Стефан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Воробьёв Стефан
Смерть
Неизвестно