Воробьёва (Воробьёва) Варвара Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьёва (Воробьёва) Варвара Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1905

Сын: Воробьёв Михаил Стефанович

Отец ребёнка: Воробьёв Стефан

Рождение ребёнка
1909

Сын: Воробьёв Александр Стефанович

Отец ребёнка: Воробьёв Стефан

Рождение ребёнка
1912

Сын: Воробьёв Георгий Стефанович

Отец ребёнка: Воробьёв Стефан

Гиагинская, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Воробьев Николай Стефанович

Отец ребёнка: Воробьёв Стефан

Тамбовский, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
02.09.1918

Сын: Воробьёв Петр Стефанович

Отец ребёнка: Воробьёв Стефан

Тамбовский, Гиагинский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воробьёв Стефан

Смерть
Неизвестно