Пивоварова Татьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пивоварова Татьяна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Николай Иванович

Отец ребёнка: Пивоваров Иван Федосеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пивоваров Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Пивоваров Иван Федосеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пивоваров Иван Федосеевич

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