Параскева Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1767
Сын: Василий Николаевич
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Николай Алексеевич
Смерть
Неизвестно