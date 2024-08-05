Параскева Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПараскева Дмитриевна

Параскева Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1767

Сын: Василий Николаевич

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Николай Алексеевич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.