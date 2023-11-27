Иванова (Вавилкина) Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.2016
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Иванов Роман
Отец ребёнка: Иванов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванов Сергей