Иванова (Вавилкина) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова (Вавилкина) Наталья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1984 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.2016

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иванов Роман

Отец ребёнка: Иванов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Сергей

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