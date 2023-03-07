Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич
Место рождения
Дата рождения1874
Дата смерти30.07.1901
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Рождение ребёнка
31.08.1897
Сын: Букин Иван Семенович
Мать ребёнка: Букина Акилина (Егорова)
Рождение ребёнка
07.07.1900
Мать ребёнка: Букина Акилина (Егорова)
Рождение ребёнка
15.08.1901
Дочь: Акилина Семеновна
Мать ребёнка: Букина Акилина (Егорова)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Букина Акилина (Егорова)
Смерть
30.07.1901