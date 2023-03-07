Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букин Семен (Симеон) Варфаломеевич

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Место рождения

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1874

Дата смерти

30.07.1901

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Букин Варфоломей Абрамов

Мать: Букина Прасковья Никифоровна

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
31.08.1897

Сын: Букин Иван Семенович

Мать ребёнка: Букина Акилина (Егорова)

Григорьево, Гусь-Хрустальный муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.07.1900

Сын: Букин Степан Семенович

Мать ребёнка: Букина Акилина (Егорова)

Рождение ребёнка
15.08.1901

Дочь: Акилина Семеновна

Мать ребёнка: Букина Акилина (Егорова)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Букина Акилина (Егорова)

Смерть
30.07.1901
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