Чурилин Устин Яковлев
Место рожденияд. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Чурила Яков Григорьев
Мать: Матрена
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1839
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно