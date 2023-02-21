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Чурилин Устин Яковлев

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Место рождения

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1782 г.р.

Мать

1816 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Чурила Яков Григорьев

Мать: Матрена

д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Военная служба
1839
отдан в рекруты
Работа или профессия
Неизвестно
солдат
Место жительства
Неизвестно
д. Малое Стодолище, Полуевская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Смерть
Неизвестно
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