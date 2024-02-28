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Березина Анна Захарова

Место рождения

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

21.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1889 ст.

Отец: Березин Захар Васильев

Мать: Березина Анна Иванова

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: мещ. Нестер Васильев Сатаев, кр. Дев. Мария Иванова Елисеева, Домна Васильева Березин Близнецы
Рождение ребёнка
19.10.1908 ст.

Дочь: Иванова Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Иванов Иван Андреев

Сенгилей, Сенгилеевский муниципальный район, Ульяновская область
Воспр: Алексей Захаров Березин, с. Мордовы кр. Агрифена Федорова Иванова
Бракосочетание
До 1908

Муж: Иванов Иван Андреев

Смерть
Неизвестно
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