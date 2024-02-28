Березина Анна Захарова
Место рождения
Дата рождения21.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1889 ст.
Отец: Березин Захар Васильев
Мать: Березина Анна Иванова
Воспр: мещ. Нестер Васильев Сатаев, кр. Дев. Мария Иванова Елисеева, Домна Васильева Березин Близнецы
Рождение ребёнка
19.10.1908 ст.
Дочь: Иванова Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Иванов Иван Андреев
Воспр: Алексей Захаров Березин, с. Мордовы кр. Агрифена Федорова Иванова
Бракосочетание
До 1908
Муж: Иванов Иван Андреев
Смерть
Неизвестно