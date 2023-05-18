Дернова Анна Георгиева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Вера Васильевна
Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
24.11.1915
Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно