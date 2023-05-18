Дернова Анна Георгиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дернова Анна Георгиева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1913 г.р.
1915 г.р.
1919 г.р.
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КН
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Вера Васильевна

Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
24.11.1915

Сын: Дернов Павел Васильевич

Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов

Ананьино, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов

Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Дернов Василий Стефанов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дернов Василий Стефанов

Место жительства
Неизвестно
Ананьино, Нижнеломовский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
Неизвестно