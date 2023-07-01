Кишкурно Антонина Илларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кишкурно Антонина Илларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Женский

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Илларион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.07.1888 ст.

Сын: Кишкурно Петр Иванович

Отец ребёнка: Кишкурно Иван Осипович

Аношки, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кишкурно Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кишкурно Мария Ивановна

Отец ребёнка: Кишкурно Иван Осипович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сорокина Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кишкурно Иван Осипович

Смерть
1914
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область