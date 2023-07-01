Кишкурно Антонина Илларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Илларион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1888 ст.
Отец ребёнка: Кишкурно Иван Осипович
Аношки, Вилейский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кишкурно Мария Ивановна
Отец ребёнка: Кишкурно Иван Осипович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сорокина Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кишкурно Иван Осипович
Смерть
1914
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область