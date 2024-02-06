Алексеева Раиса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Раиса Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.04.1954

Дочь: Григорченкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Иванович

Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шипилова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Алексеев Василий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексеев Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Алексеев Василий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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