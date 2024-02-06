Алексеева Раиса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1954
Дочь: Григорченкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Иванович
Ершовка, Притобольный муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шипилова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Алексеев Василий Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алексеев Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Алексеев Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно