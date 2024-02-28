Анна Спиридоновна
Место рождения
Дата рождения10.09.1826 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1826 ст.
Отец: Спиридон Михайлович
Мать: Дарья Иосифовна
Крещение
11.09.1826 ст.
Горомулино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же вотчины и деревни крестьянин Григорий Никонов, крестьянская жена Мелания Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно