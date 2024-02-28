Анна Спиридоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Спиридоновна

Место рождения

Раково, Порховский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

10.09.1826 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1794 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1826 ст.

Отец: Спиридон Михайлович

Мать: Дарья Иосифовна

Раково, Порховский муниципальный район, Псковская область
Крещение
11.09.1826 ст.
Горомулино, Порховский муниципальный район, Псковская область
Воспремники: той же вотчины и деревни крестьянин Григорий Никонов, крестьянская жена Мелания Тимофеева
Место жительства
Неизвестно
Раково, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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