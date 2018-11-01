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Гончаренко Алексей

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Место рождения

Казахская ССР г.Кентау

Дата рождения

1969

Дата смерти

?.11.2018

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахская ССР г.Кентау
Военная служба
С 1976 по 1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
1979

Жена: Безсонова Тамара Анатольевна

Казвхстан г.Кентау
после демобилизации Алексей забрал Тамару из Новосибирска и увез в Кентау.
Рождение ребёнка
09.05.1983

Дочь: Гончаренко Александра Алексеевна

Мать ребёнка: Безсонова Тамара Анатольевна

Казахстан г.Кентау
Рождение ребёнка
26.06.1985

Дочь: Гончаренко Евгения Алексеевна

Мать ребёнка: Безсонова Тамара Анатольевна

Казахстан г.Кентау
Смерть
?.11.2018
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край
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