Гончаренко Алексей
Место рожденияКазахская ССР г.Кентау
Дата рождения1969
Дата смерти?.11.2018
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1969
Отец: не указан
Мать: не указана
Казахская ССР г.Кентау
Военная служба
С 1976 по 1978
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Бракосочетание
1979
Казвхстан г.Кентау
после демобилизации Алексей забрал Тамару из Новосибирска и увез в Кентау.
Рождение ребёнка
09.05.1983
Дочь: Гончаренко Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Безсонова Тамара Анатольевна
Казахстан г.Кентау
Рождение ребёнка
26.06.1985
Дочь: Гончаренко Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Безсонова Тамара Анатольевна
Казахстан г.Кентау
Смерть
?.11.2018
Кисловодск, город-курорт Кисловодск, Ставропольский край