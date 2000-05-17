Плаксенко (Шабардина) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлаксенко (Шабардина) Лидия Петровна

Плаксенко (Шабардина) Лидия Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.05.1952

Дата смерти

17.05.2000

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1952

Отец: не указан

Мать: Шабардина Мария

Рождение ребёнка
10.08.1975

Дочь: Шанаурина Лариса Андреевна

Отец ребёнка: Плаксенко Андрей Лаврентьевич

Рождение ребёнка
11.11.1980

Сын: Плаксенко Александр Андреевич

Отец ребёнка: Плаксенко Андрей Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плаксенко Андрей Лаврентьевич

Смерть
17.05.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close