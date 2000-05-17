Плаксенко (Шабардина) Лидия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1952
Дата смерти17.05.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1952
Отец: не указан
Мать: Шабардина Мария
Рождение ребёнка
10.08.1975
Дочь: Шанаурина Лариса Андреевна
Отец ребёнка: Плаксенко Андрей Лаврентьевич
Рождение ребёнка
11.11.1980
Сын: Плаксенко Александр Андреевич
Отец ребёнка: Плаксенко Андрей Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.05.2000