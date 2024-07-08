Крюков Яков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Крюкова Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Крюкова Татьяна Яковлевна
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1895
Сын: Крюков Афанасий Яковлевич
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична
Смерть
Неизвестно