Крюков Яков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюков Яков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Крюкова Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Крюкова Татьяна Яковлевна

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1895

Сын: Крюков Афанасий Яковлевич

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична

Рождение ребёнка
1909

Сын: Крюков Яков Яковлевич

Мать ребёнка: Крюкова Анастасия Ильинична

Смерть
Неизвестно

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