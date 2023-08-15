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Половков Иван Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Половков Тимофей Григорьевич

Мать: Половкова Валентина Михайловна

Смерть
1944
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