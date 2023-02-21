Мерелли (Посудевская) Анна Саввишна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мерелли (Посудевская) Анна Саввишна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Посудевский Савва Иванович

Мать: Посудевская Анна Михайловна

Рождение ребёнка
14.03.1906

Сын: Мерелли Георгий Артурович

Отец ребёнка: Мерелли Артур Леопольдович

Чернигов
Рождение ребёнка
15.08.1908

Сын: Мерелли Александр Артурович

Отец ребёнка: Мерелли Артур Леопольдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мерелли Артур Леопольдович

Смерть
Неизвестно
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