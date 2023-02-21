Мерелли (Посудевская) Анна Саввишна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
14.03.1906
Сын: Мерелли Георгий Артурович
Отец ребёнка: Мерелли Артур Леопольдович
Чернигов
Рождение ребёнка
15.08.1908
Сын: Мерелли Александр Артурович
Отец ребёнка: Мерелли Артур Леопольдович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно