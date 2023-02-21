Москальская Ирина Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1776
Отец ребёнка: Москальский Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1783
Отец ребёнка: Москальский Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Москальская Агафья Кузминична
Отец ребёнка: Москальский Кузьма Васильевич
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Москальский Кузьма Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно