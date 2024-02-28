Панова (Промыслова) Наталья Николаевна
Место рожденияРязанская область, Михайловский район
Дата рождения01.08.1907
Дата смерти18.12.1969
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907
Отец: Промыслов Николай
Мать: не указана
Бракосочетание
19.08.1931
Рождение ребёнка
04.06.1932
Сын: Панов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
14.10.1934
Сын: Панов Валентин Михайлович
Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
10.08.1937
Дочь: (Панова) Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1939
Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
24.08.1940
Сын: Панов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович
Рождение ребёнка
06.01.1942
Дочь: (Панова) Нина Михайловна
Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович
Смерть
18.12.1969
Причина смерти: рак желудка