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Панова (Промыслова) Наталья Николаевна

Место рождения

Рязанская область, Михайловский район

Дата рождения

01.08.1907

Дата смерти

18.12.1969

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1907

Отец: Промыслов Николай

Мать: не указана

Бракосочетание
19.08.1931

Муж: Панов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
04.06.1932

Сын: Панов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
14.10.1934

Сын: Панов Валентин Михайлович

Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
10.08.1937

Дочь: (Панова) Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1939

Сын: Панов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
24.08.1940

Сын: Панов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович

Рождение ребёнка
06.01.1942

Дочь: (Панова) Нина Михайловна

Отец ребёнка: Панов Михаил Иванович

Смерть
18.12.1969
Причина смерти: рак желудка

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