Костягина (Кротова) Ефимия Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костягина (Кротова) Ефимия Кондратьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

01.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Костягин Осип Романович

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Село Монастырское Тетюшского уезда
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Евдокия Романовна

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Марья Романовна

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Рождение ребёнка
1850

Сын: Костягин Никита Романович

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Костягин Константин Романович

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Рождение ребёнка
19.08.1856

Дочь: Мотыженкова Наталья Романовна

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Ксения Романовна

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Романовна

Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костягин Роман Константинович

Смерть
01.01.1868
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