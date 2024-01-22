Костягина (Кротова) Ефимия Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти01.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Село Монастырское Тетюшского уезда
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Евдокия Романовна
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Марья Романовна
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Рождение ребёнка
1850
Сын: Костягин Никита Романович
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Костягин Константин Романович
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Рождение ребёнка
19.08.1856
Дочь: Мотыженкова Наталья Романовна
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Ксения Романовна
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Романовна
Отец ребёнка: Костягин Роман Константинович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.01.1868