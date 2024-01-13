Меньшакова Евдокия Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меньшакова Евдокия Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1823

Дата смерти

После 1885

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1818 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Сын: Меньшаков Степан Вениаминович

Отец ребёнка: Меньшаков Вениамин Антипович

Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Меньшаков Николай Вениаминович

Отец ребёнка: Меньшаков Вениамин Антипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меньшаков Вениамин Антипович

Место жительства
Неизвестно
Саунино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
После 1885
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