Меньшакова Евдокия Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1823
Дата смертиПосле 1885
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Сын: Меньшаков Степан Вениаминович
Отец ребёнка: Меньшаков Вениамин Антипович
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Меньшаков Николай Вениаминович
Отец ребёнка: Меньшаков Вениамин Антипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Саунино, Чебсарский район, Северный край
Смерть
После 1885