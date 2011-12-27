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Починок Дмитрий Сергеевич
Починок Дмитрий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
27.12.2011
Пол
Мужской
Отец
Починок Сергей Валентинович
1970 г.р.
Мать
Починок Елена Владимировна
1973 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.2011
Отец:
Починок Сергей Валентинович
Мать:
Починок Елена Владимировна
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