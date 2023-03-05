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Резанов Тимофей Сафонович
Резанов Тимофей Сафонович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1790
Дата смерти
1803
Пол
Мужской
Отец
Резанов Сафон Иванович
1768 г.р.
Мать
Резанов ?
Дети
Не указаны
Добавил:
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец:
Резанов Сафон Иванович
Мать:
Резанов ?
Смерть
1803
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