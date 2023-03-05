Резанов Тимофей Сафонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Резанов Тимофей Сафонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

1803

Пол

Мужской

Отец

1768 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Резанов Сафон Иванович

Мать: Резанов ?

Смерть
1803
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