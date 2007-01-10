Байков Ринат Асадуллович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1940
Дата смерти10.01.2007
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1969
Жена: Байкова Галия Сабитовна
Рождение ребёнка
07.04.1971
Мать ребёнка: Байкова Галия Сабитовна
Рождение ребёнка
16.10.1973
Дочь: Байкова Сабина Ринатовна
Мать ребёнка: Байкова Галия Сабитовна
Смерть
10.01.2007