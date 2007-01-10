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Байков Ринат Асадуллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1940

Дата смерти

10.01.2007

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.11.1969

Жена: Байкова Галия Сабитовна

Рождение ребёнка
07.04.1971

Сын: Байков Артур Ринатович

Мать ребёнка: Байкова Галия Сабитовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.10.1973

Дочь: Байкова Сабина Ринатовна

Мать ребёнка: Байкова Галия Сабитовна

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Смерть
10.01.2007
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