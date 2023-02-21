Свердлов Мордух Абрамович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Фейга Мордуховна
Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Свердлов Абрам Мордухович
Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Рождение ребёнка
1905
Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Свердлова Рися Мордуховна
Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Свердлов Залман Мордухович
Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно