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Свердлов Мордух Абрамович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Фейга Мордуховна

Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Свердлов Абрам Мордухович

Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Рождение ребёнка
1905

Сын: Свердлов Юда Мордухович

Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Свердлова Рися Мордуховна

Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Свердлов Ицка Мордухович

Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Рождение ребёнка
1916

Сын: Свердлов Залман Мордухович

Мать ребёнка: Свердлова Нехама-Роза Лейзеровна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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