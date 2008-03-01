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Берсенев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

?.03.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Исакова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенев Олег Владимирович

Мать ребёнка: Берсенева Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Берсенев Игорь Владимирович

Мать ребёнка: Берсенева Галина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Берсенева Галина

Смерть
?.03.2008