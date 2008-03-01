Берсенев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти?.03.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Исакова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенев Олег Владимирович
Мать ребёнка: Берсенева Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Берсенев Игорь Владимирович
Мать ребёнка: Берсенева Галина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Берсенева Галина
Смерть
?.03.2008