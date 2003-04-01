Стахеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения02.10.1923
Дата смерти?.04.2003
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1923
Отец: Стахеев Иван Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.03.1959
Дочь: Стахеева Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1960
Сын: Стахеев Вячеслав Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
?.04.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область