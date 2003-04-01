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Стахеев Иван Иванович

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Место рождения

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.10.1923

Дата смерти

?.04.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1923

Отец: Стахеев Иван Андреевич

Мать: не указана

Вознесенка, Дуванский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.03.1959

Дочь: Стахеева Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.09.1960

Сын: Стахеев Вячеслав Иванович

Мать ребёнка: не указана

Златоуст, Златоустовский, Челябинская область
Смерть
?.04.2003
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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