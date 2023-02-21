Бондаренко Геннадий Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБондаренко Геннадий Михайлович

Бондаренко Геннадий Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1945

Пол

Мужской

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1945

Отец: не указан

Мать: Корзюк Станислава Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Мать ребёнка: Бондаренко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оля

Мать ребёнка: Бондаренко Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стас

Мать ребёнка: Бондаренко Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бондаренко Валентина Ивановна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close