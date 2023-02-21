Бондаренко Геннадий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1945
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1945
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Мать ребёнка: Бондаренко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оля
Мать ребёнка: Бондаренко Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стас
Мать ребёнка: Бондаренко Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно