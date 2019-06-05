Марчукайтес Нина
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1926
Дата смерти05.06.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1951
Сын: Марчукайтес Валерий
Отец ребёнка: Марчукайтес Казимир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марчукайтес Виктор
Отец ребёнка: Марчукайтес Казимир
Смерть
05.06.2019
Литва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Литва