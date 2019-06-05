Марчукайтес Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марчукайтес Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1926

Дата смерти

05.06.2019

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1951

Сын: Марчукайтес Валерий

Отец ребёнка: Марчукайтес Казимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марчукайтес Виктор

Отец ребёнка: Марчукайтес Казимир

Смерть
05.06.2019
Литва
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Литва
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