Нахаба Георгий Иванович
Место рожденияд. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Дата рожденияОколо 1801
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1801
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Рождение ребёнка
10.09.1820
Мать ребёнка: Нахаба Евдокия Евсеевна
д. Горки, Горковская волость, Бобруйский уезд, Минская губерния
Смерть
Неизвестно