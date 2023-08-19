Андреева Зинина Екатерина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреева Зинина Екатерина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1924

Дата смерти

17.10.1986

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Зинина Солманида

Рождение ребёнка
06.04.1951

Сын: Андреев Геннадий Борисович

Отец ребёнка: Андреев Борис Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреев Борис Трифонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ануфриева Андреева Любовь Борисовна

Отец ребёнка: Андреев Борис Трифонович

Смерть
17.10.1986
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