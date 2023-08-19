Андреева Зинина Екатерина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1924
Дата смерти17.10.1986
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Зинина Солманида
Рождение ребёнка
06.04.1951
Сын: Андреев Геннадий Борисович
Отец ребёнка: Андреев Борис Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ануфриева Андреева Любовь Борисовна
Отец ребёнка: Андреев Борис Трифонович
Смерть
17.10.1986