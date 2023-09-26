Денисенко Александр Павлович
Место рожденияУкраина Полтавcкая губерния
Дата рождения1882
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Денисенко Павел
Мать: ?
Украина Полтавcкая губерния
Рождение ребёнка
1909
Сын: Денисенко Василий
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1913
Сын: Денисенко Александр
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Денисенко Герасим Александрович
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна
Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922
Сын: Денисенко Иван
Мать ребёнка: Агриппина Ивановна