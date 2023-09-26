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Денисенко Александр Павлович

Место рождения

Украина Полтавcкая губерния

Дата рождения

1882

Пол

Мужской

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Денисенко Павел

Мать: ?

Украина Полтавcкая губерния
Рождение ребёнка
1909

Сын: Денисенко Василий

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1913

Сын: Денисенко Александр

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Денисенко Герасим Александрович

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

Воздвиженка, Кулундинский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
1922

Сын: Денисенко Иван

Мать ребёнка: Агриппина Ивановна

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