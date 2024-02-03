Орехов Михаил Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1883
Отец: Орехов Владимир Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1901
Сын: Орехов Евфимилий Михайлович
Мать ребёнка: Орехова -- Гликерия Михайловна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Метрическая книга о рождении, браке, смерти Николаевской церкви с. Спирино за 1901 г. [ГАНО. Д-156, оп.1, д.3344]
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно