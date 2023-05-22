Иванникова (Хлыстунова) Валентина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванникова (Хлыстунова) Валентина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1955

Пол

Женский

Добавил:

ИШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1955

Отец: Хлыстунов Николай Михайлович

Мать: Хлыстунова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
09.03.1981

Дочь: Шишкина Ирина Юрьевна

Отец ребёнка: Иванников Юрий Иванович

Рождение ребёнка
17.04.1985

Дочь: Морозова Татьяна Юрьевна

Отец ребёнка: Иванников Юрий Иванович

город Иваново Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванников Юрий Иванович