Иванникова (Хлыстунова) Валентина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.03.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1955
Рождение ребёнка
09.03.1981
Дочь: Шишкина Ирина Юрьевна
Отец ребёнка: Иванников Юрий Иванович
Рождение ребёнка
17.04.1985
Дочь: Морозова Татьяна Юрьевна
Отец ребёнка: Иванников Юрий Иванович
город Иваново Ивановской области
Бракосочетание
Неизвестно