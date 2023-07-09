Пелевина Марина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.03.1864 ст.
Дочь: Пелевина мёртворождённый ребёнок женского пола
Отец ребёнка: Пелевин Кузьма Сергеевич
33. 19 марта 1864 г. появился на свет мертворождённый ребёнок женского пола. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева, оба православные. Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.
Дочь: Пелевина Ксения Кузьминична
Отец ребёнка: Пелевин Кузьма Сергеевич
8. 17 января родилась, 20 января 1865 г. крещена Ксения. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева; оба православные. Восприемники: Деревни Шапоч... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1873
Дочь: Катаева Афанасия Кузьминична
Отец ребёнка: Пелевин Кузьма Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно