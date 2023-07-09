Пелевина Марина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пелевина Марина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.03.1864 ст.

Дочь: Пелевина мёртворождённый ребёнок женского пола

Отец ребёнка: Пелевин Кузьма Сергеевич

33. 19 марта 1864 г. появился на свет мертворождённый ребёнок женского пола. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева, оба православные. Метриче... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1865 ст.

Дочь: Пелевина Ксения Кузьминична

Отец ребёнка: Пелевин Кузьма Сергеевич

8. 17 января родилась, 20 января 1865 г. крещена Ксения. Родители: Деревни Благих крестьянин Косма Сергиев Пелевин и законная жена его Марина Васильева; оба православные. Восприемники: Деревни Шапоч... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1873

Дочь: Катаева Афанасия Кузьминична

Отец ребёнка: Пелевин Кузьма Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пелевин Кузьма Сергеевич

Смерть
Неизвестно