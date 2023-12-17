Цехан Викентий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1864
Сын: Цехан Казимир
Мать ребёнка: Цехан Апполония
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Цехан Апполония
околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Смерть
Неизвестно