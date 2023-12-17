Цехан Викентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цехан Викентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1864

Сын: Цехан Казимир

Мать ребёнка: Цехан Апполония

Рождение ребёнка
1872

Сын: Цехан Степан Викентьевич

Мать ребёнка: Цехан Апполония

околица Пячковка, Костюковичский р-н, Могилевская обл., Беларусь (БССР)
Смерть
Неизвестно
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