Булатова (Губиных) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова (Губиных) Татьяна Иванова

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Место рождения

село Рождественское, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1731

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1736 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1731

Отец: не указан

Мать: не указана

село Рождественское, Верховская Рождественская волость, Арская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Булатов Максим Тимофеев

Отец ребёнка: Булатов Тимофей Леонтьев

Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Булатов Тимофей Леонтьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смоленская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1763
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