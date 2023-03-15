Ртищев Сергей
Место рожденияКенель-Черкасский район, Самарская/Куйбышевская обл., Россия
Дата рождения16.02.1920
Дата смерти15.04.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1920
Отец: Ртищев Василий Петрович
Мать: Ртищева Мария Фёдоровна
Кенель-Черкасский район, Самарская/Куйбышевская обл., Россия
Рождение ребёнка
09.06.1956
Сын: Ртищев Александр
Мать ребёнка: Ртищева Клавдия
ГДР
Смерть
15.04.1973
Похороны
Неизвестно
Перовское кладбище