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Ртищев Сергей

Место рождения

Кенель-Черкасский район, Самарская/Куйбышевская обл., Россия

Дата рождения

16.02.1920

Дата смерти

15.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1920

Отец: Ртищев Василий Петрович

Мать: Ртищева Мария Фёдоровна

Кенель-Черкасский район, Самарская/Куйбышевская обл., Россия
Рождение ребёнка
09.06.1956

Сын: Ртищев Александр

Мать ребёнка: Ртищева Клавдия

ГДР
Смерть
15.04.1973
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Перовское кладбище
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