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Чачемин Лаврентий Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чачемин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.

Сын: Чачемин Тимофей Лаврентиев

Мать ребёнка: Чачемина Анна Максимова

Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чачемина Анна Максимова

Смерть
Неизвестно