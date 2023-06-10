Чачемин Лаврентий Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чачемин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1876 ст.
Сын: Чачемин Тимофей Лаврентиев
Мать ребёнка: Чачемина Анна Максимова
Кобылино, Перкумская волость, Белозерский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чачемина Анна Максимова
Смерть
Неизвестно