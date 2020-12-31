Мингазетдинова Таира Артуровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мингазетдинова Таира Артуровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.12.2020

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.12.2020

Отец: Мингазетдинов Артур Фанович

Мать: Мингазетдинова Екатерина Олеговна

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