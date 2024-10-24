Лапина Надежда Кузьминишна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
С 1912 по 1919 ст.
Дочь: (Лапина) Надежда? Даниловна
Отец ребёнка: Лапин Даниил Лукьянович
Бракосочетание
До 1918 ст.
Место жительства
Около 1920
Проживала в 1920 году в Ашехабадской волости, Балаганском уезде, Иркутской губернии (по данным метрики о рождении дочери Евдокии (ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1612, стр. 28, ... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1920
Дочь: Черепанова (Лапина) Евдокия Даниловна
Отец ребёнка: Лапин Даниил Лукьянович
В Метрической книге родившихся и умерших Зиминской Троицкой церкви (сс. Верхне-Зиминское, Зима, Покровка, Ухтуй) за 1920 год указана дата рождения 27 февраля 1920 года, судя по всему, по старому стилю... Показать все
Смерть
Неизвестно