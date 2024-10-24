Лапина Надежда Кузьминишна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Лапина Надежда Кузьминишна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1881 по 1883 г.р.

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
С 1912 по 1919 ст.

Дочь: (Лапина) Надежда? Даниловна

Отец ребёнка: Лапин Даниил Лукьянович

Бракосочетание
До 1918 ст.

Муж: Лапин Даниил Лукьянович

Место жительства
Около 1920
Зима, Зиминское, Иркутская область
Проживала в 1920 году в Ашехабадской волости, Балаганском уезде, Иркутской губернии (по данным метрики о рождении дочери Евдокии (ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1612, стр. 28, ... Показать все
Рождение ребёнка
12.03.1920

Дочь: Черепанова (Лапина) Евдокия Даниловна

Отец ребёнка: Лапин Даниил Лукьянович

Зима, Зиминское, Иркутская область
В Метрической книге родившихся и умерших Зиминской Троицкой церкви (сс. Верхне-Зиминское, Зима, Покровка, Ухтуй) за 1920 год указана дата рождения 27 февраля 1920 года, судя по всему, по старому стилю... Показать все
Смерть
Неизвестно

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