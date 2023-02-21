Хромцова (Зорина) Марфа Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хромцова (Зорина) Марфа Петрова

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Место рождения

д. Крутцово Великоустюжский уезд

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Крутцово Великоустюжский уезд
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Хромцова Марфа Матфеева

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Хромцова Александра Матфеева

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Хромцова Анна Матфеева

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Хромцова Екатерина Матфеева

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Хромцов Степан Матфеев

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Рождение ребёнка
1878

Сын: Хромцов Василий Матфеев

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Дочь: Хромцова Ольга Матфеева

Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов

Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хромцов Матфей Максимов

Смерть
Неизвестно
Опалипсово, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
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