Хромцова (Зорина) Марфа Петрова
Место рожденияд. Крутцово Великоустюжский уезд
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Крутцово Великоустюжский уезд
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Хромцова Марфа Матфеева
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Хромцова Александра Матфеева
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Хромцова Екатерина Матфеева
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Рождение ребёнка
1878
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Хромцова Ольга Матфеева
Отец ребёнка: Хромцов Матфей Максимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно