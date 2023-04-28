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Николашина Любовь Павловна
Николашина Любовь Павловна
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Место рождения
Омск
, город Омск, Омская область
Дата рождения
1964
Пол
Женский
Отец
Николашин Павел Васильевич
1931 г.р.
Мать
Желещикова Валентина Семеновна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Николашин Павел Васильевич
Мать:
Желещикова Валентина Семеновна
Омск
, город Омск, Омская область
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