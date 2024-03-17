Иванов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванов Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1918

Дочь: Кузнецов (Иванова) Августа

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
24.02.1924

Дочь: Осинцева (Иванова) Клавдия

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Рождение ребёнка
28.11.1938

Сын: Иванов Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Иванова Наталья

Смерть
Неизвестно

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