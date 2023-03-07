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Ямщиков Алексей Григорьевич

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Место рождения

Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1889 ст.

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1887 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.05.1913 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Тагаево, Менделеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ямщикова Варвара Андреевна

Смерть
После 1940
Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область
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