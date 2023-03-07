Ямщиков Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1889 ст.
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.05.1913 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1940
Старокороткино, Колпашевский муниципальный район, Томская область