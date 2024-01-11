Ибрагимов Мухаметсадык
Место рожденияд.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Дата рождения12.01.1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1857
Отец: Ахметов Ибрагим
Мать: Зубайда
д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Хадиева Бибигазза
Мать ребёнка: не указана
д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно