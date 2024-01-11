Ибрагимов Мухаметсадык — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ибрагимов Мухаметсадык

Место рождения

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии

Дата рождения

12.01.1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1857

Отец: Ахметов Ибрагим

Мать: Зубайда

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1879

Дочь: Хадиева Бибигазза

Мать ребёнка: не указана

д.Ст. Салаусь Янгуловская волость Малмыжского уезда Вятской губернии
Смерть
Неизвестно
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