Елфимов Козма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1780
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Елфимов Яков Козмин
Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1758
Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Около 1762
Дочь: Киженцева Евдокия Козмина
Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Спиглазова Матрона Козмина
Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1780