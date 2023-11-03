Елфимов Козма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлфимов Козма

Елфимов Козма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1780

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Елфимов Яков Козмин

Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1758

Сын: Елфимов Алексей Козмин

Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Около 1762

Дочь: Киженцева Евдокия Козмина

Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Спиглазова Матрона Козмина

Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елфимов Яков 2 Козмин

Мать ребёнка: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елфимова Возм. Агрипина Иванова

Смерть
До 1780
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close