Головцов Тимофей
Место рождения
Дата рождения1877
Дата смерти11.07.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Головцов Николай
Мать: Евдокия
Рождение ребёнка
20.07.1900
Дочь: Соловьева Мария
Мать ребёнка: Головцова Анна
Рождение ребёнка
15.01.1904
Дочь: Юлия
Мать ребёнка: Головцова Анна
Рождение ребёнка
09.12.1909
Сын: Головцов Николай
Мать ребёнка: Головцова Анна
Рождение ребёнка
Около 1911
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Головцова Анна
Бракосочетание
04.05.1987
Жена: Головцова Анна
Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Покровская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра
Мать ребёнка: Головцова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Головцова Анна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
11.07.1945
Похороны
Неизвестно
Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область