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Головцов Тимофей

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Место рождения

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область

Дата рождения

1877

Дата смерти

11.07.1945

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Головцов Николай

Мать: Евдокия

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
20.07.1900

Дочь: Соловьева Мария

Мать ребёнка: Головцова Анна

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
15.01.1904

Дочь: Юлия

Мать ребёнка: Головцова Анна

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
09.12.1909

Сын: Головцов Николай

Мать ребёнка: Головцова Анна

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Около 1911

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Головцова Анна

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Бракосочетание
04.05.1987

Жена: Головцова Анна

Покровское, Нижне-Нейская волость, Макарьевский уезд
Покровская церковь
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра

Мать ребёнка: Головцова Анна

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Головцова Анна

Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
11.07.1945
Буслаево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
Похороны
Неизвестно
Обелево, Муниципальный район город Нея и Нейский район, Костромская область
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