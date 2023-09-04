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Дата рождения
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Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Раиса
Дети
Александр
(Григорьева) Ирина
Добавил:
СС
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Отец: не указан
Мать:
Раиса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын:
Александр
Отец ребёнка:
Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь:
Ирина
Отец ребёнка:
Николай
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